ВОЗ: К 2030 году от рака умрут 13,5 млн. человек

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Число умерших из-за онкологии людей к 2030 году увеличится в мире, предположительно, до 13,5 миллионов человек, в 2015 году их было 8,2 миллиона.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил директор Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина, главный внештатный онколог Минздрава Иван Стилиди, ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения.

"В 2015 году заболело 14 миллионов человек и умерло 8,2 миллиона. В 2030 году, по прогнозу Всемирной организации здравоохранения, заболеет 21 миллион человек и умрет 13,5 миллиона", - заявил И.Стилиди.

Он указал, что сейчас в мире от рака легкого ежегодно умирают около 1,5 миллиона человек, от рака печени - 1 миллион больных, примерно столько же от рака толстой и прямой кишки, 0,5 миллиона - от рака молочной железы.