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ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху

ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем
Здравоохранение
8 июля 2020 г. 08:57
ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, и учитывают такую возможность в своих рекомендациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Женеве технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

"Сейчас появляются новые данные. Окончательных выводов нет. Возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", - сказала она, подчеркнув, что, чтобы это подтвердить, нужно собрать данные исследований.

"Мы рекомендуем меры с учетом такой возможности (передачи вируса по воздуху). Мы рекомендуем максимально избегать закрытых помещений, массового скопления людей, обеспечивать надлежащую вентиляцию и соблюдать социальную дистанцию. В случаях, где это невозможно, мы призываем использовать маски", - добавила представительница ВОЗ. "Все это учитывается в наших рекомендациях", - заверила она.

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