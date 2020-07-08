ВОЗ изучает возможность передачи коронавируса по воздуху

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучают сделанное международной группой ученых предложение признать, что новый коронавирус может передаваться воздушно-капельным путем, и учитывают такую возможность в своих рекомендациях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге в Женеве технический эксперт Всемирной организации здравоохранения Бенедетта Аллегранци.

"Сейчас появляются новые данные. Окончательных выводов нет. Возможность воздушной передачи инфекции в общественных местах, особенно в условиях недостаточной вентиляции и переполненности помещений, нельзя исключить", - сказала она, подчеркнув, что, чтобы это подтвердить, нужно собрать данные исследований.

"Мы рекомендуем меры с учетом такой возможности (передачи вируса по воздуху). Мы рекомендуем максимально избегать закрытых помещений, массового скопления людей, обеспечивать надлежащую вентиляцию и соблюдать социальную дистанцию. В случаях, где это невозможно, мы призываем использовать маски", - добавила представительница ВОЗ. "Все это учитывается в наших рекомендациях", - заверила она.