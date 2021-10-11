ВОЗ: Изменение климата уже влияет на здоровье людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что на предстоящей в Глазго 31 октября - 12 ноября 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) будут приняты решения, которые позволят удержать потепление на Земле

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что на предстоящей в Глазго 31 октября - 12 ноября 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР26) будут приняты решения, которые позволят удержать потепление на Земле в пределах полутора градусов Цельсия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Женеве в понедельник докладе ВОЗ, авторы которого напомнили о негативных последствиях изменения климата для здоровья людей.

"Изменение климата представляет собой единственную крупнейшую опасность для здоровья, с которой сталкивается человечество", - отмечается в докладе. Подчеркивается, что "климатический кризис угрожает свести на нет достигнутый за последние 50 лет прогресс в развитии, глобальном здравоохранении и снижении бедности".

В ВОЗ пояснили, что изменение климата "уже влияет на здоровье людей". В частности, экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, бури и вызванные обильными осадками паводки, приводят к росту смертности и заболеваемости. В этой связи эксперты призвали государства "защитить граждан от усиливающегося изменения климата", предприняв необходимые действия в сфере энергетики, транспорта и охраны природы.

"ВОЗ призывает все страны предпринять на СОР26 решительные действия по ограничению глобального потепления 1,5 градусами Цельсия", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. В свою очередь директор департамента ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья Мария Нейра напомнила, что сокращение загрязнения воздуха может привести к снижению на 80% вызванной таким загрязнением смертности, а переход на рекомендованную ВОЗ диету позволил бы спасать ежегодно к 2050 году 5,1 млн человек от преждевременной смерти.