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ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло

ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло "В борьбе с COVID-19 возросло неадекватное использование антибиотиков в больницах"
Здоровье
20 ноября 2021 г. 11:01
ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло

"В борьбе с COVID-19 возросло неадекватное использование антибиотиков в больницах".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, выступая в Баку на международной конференции, посвященной последствиям COVID-19.

По ее словам, исследования были проведены в 9 странах Европы: “Выяснилось, что 79-90% людей думают о предотвращении заражения с помощью антибиотиков. У 15% заразившихся болезнь сопровождается бактериальной инфекцией, и антибиотики могут помочь им, но используют их 75%".

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Версия на английском языке Inadequate use of antibiotics in fight against COVID-19 on rise, WHO official says
Версия на азербайджанском языке ÜST: "COVID-19-la mübarizədə antibiotiklərin istifadəsi artıb"

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