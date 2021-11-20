ВОЗ: Использование антибиотиков в борьбе с COVID-19 возросло

"В борьбе с COVID-19 возросло неадекватное использование антибиотиков в больницах"

"В борьбе с COVID-19 возросло неадекватное использование антибиотиков в больницах".

Как сообщает Report, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи, выступая в Баку на международной конференции, посвященной последствиям COVID-19.

По ее словам, исследования были проведены в 9 странах Европы: “Выяснилось, что 79-90% людей думают о предотвращении заражения с помощью антибиотиков. У 15% заразившихся болезнь сопровождается бактериальной инфекцией, и антибиотики могут помочь им, но используют их 75%".