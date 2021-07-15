ВОЗ готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"У нас была первая фаза [исследований происхождения SARS-CoV-2], и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и определенные проблемы, которыми нужно заняться", - сказал глава ВОЗ. Одной из проблем он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

"Теперь мы разработали второй этап этого исследования и просим Китай проявить транспарентность", - отметил Гебрейесус, подчеркнув, что речь идет прежде всего об информации, которую запрашивала ВОЗ, касающуюся "ранних дней пандемии". Как уточнил глава ВОЗ, вопрос о втором этапе исследования происхождения SARS-CoV-2 будет обсужден со странами-членами организации.

Эксперты ВОЗ прибыли в китайский город Ухань для изучения происхождения коронавируса нового типа 14 января 2021 года. После приезда они были помещены на двухнедельный карантин, во время которого проводили консультации по видеосвязи со своими китайскими коллегами. В ходе визита эксперты посетили уханьский рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в декабре 2019 года, ряд инфекционных больниц города, а также Уханьский институт вирусологии.

На итоговой пресс-конференции 9 февраля представители международной группы заявили, что какого-либо серьезного прорыва им достичь не удалось, однако в ходе совместной работы с коллегами из КНР они смогли определить основные гипотезы появления коронавируса. Наиболее вероятная версия, по словам специалистов, заключается в том, что вирус передался от диких животных через промежуточное звено.