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ВОЗ готовит новые рекомендации по "близким контактам" при коронавирусе

ВОЗ готовит новые рекомендации по "близким контактам" при коронавирусе Раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров
Здоровье
30 ноября 2020 г. 13:08
ВОЗ готовит новые рекомендации по близким контактам при коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрабатывает новые рекомендации для определения "близкий контакт" при коронавирусе. Как передает Report,об этом заявила в интервью ТАСС представитель организации в России Мелита Вуйнович.

"Я участвовала в совещании ВОЗ, на котором рассматривались новые рекомендации по так называемым близким контактам, - сообщила она. - Рекомендация составит 15 минут в течение 24 часов в общей сумме, это может быть пять минут плюс пять минут и пять минут на дистанции менее двух метров".

Вуйнович напомнила, что раньше близкий контакт подразумевал под собой общение 15 минут лицом к лицу на расстоянии ближе полутора метров. Она добавила, что изменения в рекомендациях связаны с тем, что сейчас ВОЗ "больше знает о вирусе".

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