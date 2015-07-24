​ВОЗ: Ежегодно от гепатита погибает 1,4 млн. человек

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Ежегодно от гепатита, известного среди народа как "желтуха", погибает 1,4 млн. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в преддверие Дня гепатита - 28 июля.

В заявлении мировую общественность призывают к усилению мер и принятию более конкретных шагов на пути предотвращения вируса.

Согласно информации, наиболее распространенные среди пяти вирусов гепатита - гепатит В и С в 80% случаев приводят к гибели больных от рака печени. Ежегодно, неизвестным образом вирусом заражается около 2 млн. человек. Одним из методов пресечения этого является использование одноразовых шприцов. Гепатитом В можно заразиться через кровь и т.д. Вирус приводит к проблемам с печенью и хроническим заболеваниям.

Как сообщает ВОЗ, около 240 млн. людей в мире являются носителями гепатита В. От этого вируса, способствующего возникновению рака и цирроза печени, ежегодно погибает 780 тыс. человек.

В заявлении структуры отмечается необходимость вакцинации всех детей против гепатита В. Уберечься от заболевания можно трехдозовой вакциной. Кроме того, вакцину нужно делать ребенку в течение 24 часов с момента рождения.

Гепатит В наиболее распространен на территории Африки и Восточной Азии.

Около 150 млн. человек в мире являются носителями переходящего через кровь гепатита С.

В то же время, распространению вируса способствует многократное использование наркоманами одноразовых шприцов и нестерильное медицинское оборудование. Вакцина от гепатита С, от которого ежегодно погибает около 500 тыс. человек, пока не изобретена.

Гепатитами А и Е можно заразиться, выпив воду и употребив продукты питания, загрязненные экскрементами больных.