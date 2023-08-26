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ВОЗ: Ежегодно 3,2 млн человек умирают из-за малоподвижного образа жизни

ВОЗ: Ежегодно 3,2 млн человек умирают из-за малоподвижного образа жизни В мире ежегодно 3,2 миллиона человек умирают из-за факторов, вызванных малоподвижным образом жизни.
Здоровье
26 августа 2023 г. 02:28
ВОЗ: Ежегодно 3,2 млн человек умирают из-за малоподвижного образа жизни

В мире ежегодно 3,2 миллиона человек умирают из-за факторов, вызванных малоподвижным образом жизни.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации, недостаточная физическая активность находится на четвертом месте в списке факторов, приводящих к летальному исходу.

По данным ВОЗ, ежедневно необходимо проходить минимальные 4 000 шагов. По результатам исследования, проведенного среди 227 тыс. человек, было установлено, что увеличение количества шагов на 500 в день привело к снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 7 процентов, лучше всего эта тенденция начала проявлять себя у лиц, проходивших ежедневно 7 000 шагов, максимальная польза же наблюдалась у людей, которые делали 20 000 шагов в день.

Результаты исследования, которые продолжались в течение почти 7 лет, также показывают, что у лиц в возрасте 60 лет и старше наблюдалось снижение риска преждевременной смерти на 42 процента.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Hər il dünyada 3,2 milyon insan hərəkətsizlikdən həyatını itirir”

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