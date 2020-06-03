​ВОЗ: Есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19

“Вторая волна не является неизбежной. Однако, все большее число стран снимает ограничения. Существует явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить. И она может стать очень разрушительной”.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга с журналистами.

“Следует помнить, что сегодня наши дела обстоят не лучше, чем это было в начале года. У нас по-прежнему нет ни вакцины, ни лечения от COVID-19”, - заявил Х. Клюге.

Он подчеркнул, что "этот вирус останется с нами надолго – как минимум до тех пор, пока не появится безопасная вакцина или метод лечения".

“Что касается вопроса о том, когда появятся вакцина. На данный момент у нас нет конкретного срока её разработки. Предпринимаются огромные усилия, чтобы ускоренно разработать вакцину. К этой работе подключены видные учёные и лучшие научно-исследовательские и фармацевтические компании со всего мира.

В то время пока мы ждем вакцину, идет работа над методом лечения больных.

Я обращаюсь с призывом ко всем странам полностью учитывать сложившуюся у себя эпидемиологическую ситуацию, постоянно ее отслеживать и постепенно корректировать меры.

Как всегда, ВОЗ готова оказывать странам нужную поддержку”, - резюмировал Х. Клюге.