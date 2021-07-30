ВОЗ: Достижения в борьбе с COVID-19 оказались под угрозой

"Достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой".

"Достижения в борьбе с коронавирусом в мире находятся под угрозой".

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", - уточнил глава ВОЗ.

По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, при этом, не соблюдая меры предосторожности.

"То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку", - заявил Гебрейесус.

Он добавил, что рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 странах недостает кислород для пациентов, а во многих государствах зафиксирован недостаток "оборудования для защиты медработников на передовой линии".