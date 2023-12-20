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ВОЗ допустила рост заболеваемости ковидом из-за его варианта JN.1

ВОЗ допустила рост заболеваемости ковидом из-за его варианта JN.1 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1. Она классифицировала его как "вариант, вызывающий интерес", предупредив, что в условиях наступления зимы в Северном полушарии он может выз
Здоровье
20 декабря 2023 г. 06:52
ВОЗ допустила рост заболеваемости ковидом из-за его варианта JN.1

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратила внимание на быстрое распространение варианта коронавируса JN.1. Она классифицировала его как "вариант, вызывающий интерес", предупредив, что в условиях наступления зимы в Северном полушарии он может вызвать рост заболеваемости.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в Женеве информационном бюллетене ВОЗ.

"В связи с быстрорастущим распространением JN.1 ВОЗ классифицировала его как отдельный вариант, представляющий интерес (VOI) - от родительской линии BA.2.86".

Имеющиеся у ВОЗ данные указывают на то, что "дополнительный глобальный риск для общественного здравоохранения, создаваемый JN.1, в настоящее время оценивается как низкий". "Несмотря на это, с наступлением зимы в Северном полушарии JN.1 может увеличить бремя респираторных инфекций во многих странах", - констатировали в ВОЗ.

Организация напомнила, что "существующие вакцины продолжают защищать от тяжелых заболеваний и смерти от JN.1 и других циркулирующих вариантов SARS-CoV-2".

По состоянию на 11 декабря, в Азербайджане с начала пандемии было выявлено 834 189 случаев заражения коронавирусом, из них 823 770 человек прошли лечение и выздоровели, 10 377 человек скончались, насчитывалось 42 активных больных.

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