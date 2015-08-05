ВОЗ: До конца этого года угроза вируса Эбола будет устранена

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление об устранении угрозы вируса Эбола до конца текущего года. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместить генерального директора ВОЗ Брюс Айвард.

Он отметил, что на прошлой неделе в Западной Африке, где угроза вируса все еще сохраняется, случаи заражения были выявлены всего лишь у двоих лиц: "Поэтому риск вируса все еще сохраняется. Однако мы поставили перед собой цель устранить эту угрозу до конца года".

Напомним, что согласно последней статистике ВОЗ, в 3-х регионах Западной Африки вирус был выявлен примерно у 27 786 больных и от эпидемии до сегодняшнего дня скончались 11 294 человек.