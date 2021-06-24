ВОЗ: Детям также следует делать прививки от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Как передает Report, это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.

Прививочная кампания, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.