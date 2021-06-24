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ВОЗ: Детям также следует делать прививки от коронавируса

ВОЗ: Детям также следует делать прививки от коронавируса Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.
Здоровье
24 июня 2021 г. 08:07
ВОЗ: Детям также следует делать прививки от коронавируса
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Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от коронавируса.

Как передает Report, это следует из обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте ВОЗ.

Прививочная кампания, согласно документу, должна проходить в менее срочном порядке, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19. Приоритет должен оказываться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и сотрудникам сферы здравоохранения.

Отмечается, что дети и подростки, как правило, переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.

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Версия на английском языке WHO: Children should also be vaccinated against COVID
Версия на азербайджанском языке ÜST: Uşaqlar da koronavirusdan peyvənd edilməlidir

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