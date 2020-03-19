ВОЗ дала рекомендации по использованию медицинских масок - ВИДЕО

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации населению в связи с правилами использования медицинских масок для защиты от заражения коронавирусом.

Как сообщает Report, соответствующая инструкция размещена на официальном сайте структуры.

В каких случаях следует носить маску

Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.

Если вы кашляете или чихаете, носите маску.

Маски являются эффективным средством только в комбинации с регулярной обработкой рук спиртосодержащим антисептиком или водой с мылом.

Если вы пользуетесь маской, вам следует знать правила использования и утилизации одноразовых медицинских масок.

Как надевать, использовать, снимать и утилизировать маску

Перед тем как надеть маску, обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.

Наденьте маску так, чтобы она закрывала нос и рот без зазоров между лицом и маской.

Не касайтесь маски во время использования; в случае прикосновения обработайте руки спиртосодержащим средством и вымойте их с мылом.

Как только маска становится сырой, замените ее на новую, и не используйте одноразовые маски повторно.

Чтобы снять маску: снимите маску, держась за резинки сзади (не прикасаясь к передней части маски); и сразу же выбросьте в закрывающийся контейнер для отходов; обработайте руки спиртосодержащим средством или вымойте их с мылом.