ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации относительно введения бустерной дозы на осенний сезон.
Как сообщили Report в азербайджанском представительстве ВОЗ, Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации (ETAGE) рекомендует государствам-членам усилить вакцинацию соответствующих групп двумя начальными дозами вакцины от COVID-19 и одной бустерной дозой.
Страны должны следовать рекомендациям ВОЗ, чтобы обеспечить дополнительную защиту, минимизировать риск серьезных заболеваний, госпитализаций и смертей от COVID-19, а также максимально повысить устойчивость медицинских услуг.
Введение второй бустерной дозы рекомендовано лицам со средней и тяжелой степенью иммунодефицита старше 5 лет, лицам из группы особого риска, включая пожилых людей, медработников и беременных женщин.
Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения поделилось последними рекомендациями с местными партнерами в области здравоохранения.