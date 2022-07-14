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ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон

ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации относительно введения бустерной дозы на осенний сезон.
Здоровье
14 июля 2022 г. 14:52
ВОЗ дала рекомендации по бустерной дозе на осенний сезон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) дала рекомендации относительно введения бустерной дозы на осенний сезон.

Как сообщили Report в азербайджанском представительстве ВОЗ, Европейская техническая консультативная группа экспертов по иммунизации (ETAGE) рекомендует государствам-членам усилить вакцинацию соответствующих групп двумя начальными дозами вакцины от COVID-19 и одной бустерной дозой.

Страны должны следовать рекомендациям ВОЗ, чтобы обеспечить дополнительную защиту, минимизировать риск серьезных заболеваний, госпитализаций и смертей от COVID-19, а также максимально повысить устойчивость медицинских услуг.

Введение второй бустерной дозы рекомендовано лицам со средней и тяжелой степенью иммунодефицита старше 5 лет, лицам из группы особого риска, включая пожилых людей, медработников и беременных женщин.

Азербайджанское представительство Всемирной организации здравоохранения поделилось последними рекомендациями с местными партнерами в области здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке ÜST payız fəsli üçün “buster” doza ilə bağlı tövsiyələr verib

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