ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией

"COVID-19 абсолютно точно не станет последней пандемией".

"COVID-19 абсолютно точно не станет последней пандемией".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Абсолютно точно, что COVID-19 не будет последней пандемией. Но вероятность, что она произойдет и какие потери она может принести, если произойдет - это то, в чем мы имеем влияние. Мы должны выучить уроки этой пандемии", - заявил глава ВОЗ в ходе выступления на саммите World Government Summit.

Как он отметил, COVID-19 продемонстрировал, что пандемия - это намного больше, чем просто кризис здравоохранения.

"Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности", - сказал он.