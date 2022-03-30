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ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией

ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией "COVID-19 абсолютно точно не станет последней пандемией".
Здоровье
30 марта 2022 г. 20:49
ВОЗ: COVID-19 не станет последней пандемией

"COVID-19 абсолютно точно не станет последней пандемией".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Абсолютно точно, что COVID-19 не будет последней пандемией. Но вероятность, что она произойдет и какие потери она может принести, если произойдет - это то, в чем мы имеем влияние. Мы должны выучить уроки этой пандемии", - заявил глава ВОЗ в ходе выступления на саммите World Government Summit.

Как он отметил, COVID-19 продемонстрировал, что пандемия - это намного больше, чем просто кризис здравоохранения.

"Более 6 миллионов человек умерли, системы здравоохранения были разрушены, в первый раз в этом веке мы видели увеличение числа людей, живущих за чертой бедности", - сказал он.

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Версия на английском языке WHO: COVID-19 won’t be last pandemic

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