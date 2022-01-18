ВОЗ: Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 может быть преодолена в 2022 году

Вызванная распространением коронавируса чрезвычайная ситуация в мировом здравоохранении может быть преодолена в 2022 году.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал во вторник директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
Он принял участие в онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума на тему равного доступа к вакцинам.
"Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении", - заявил Райан.
Он напомнил, что режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса был объявлен генеральным директором ВОЗ в конце января 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. По его словам, главной проблемой является не коронавирус как таковой, а то, "как общество на него реагирует". В этой связи Райан обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире, которое проявляется "внутри стран, а не только между странами".
Директор программы ВОЗ пояснил, что превращение коронавируса SARS-CoV-2 в эндемический будет означать, что "он здесь навсегда", и это само по себе не является хорошей новостью.