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ВОЗ: Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 может быть преодолена в 2022 году

ВОЗ: Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 может быть преодолена в 2022 году Вызванная распространением коронавируса чрезвычайная ситуация в мировом здравоохранении может быть преодолена в 2022 году.
Здоровье
18 января 2022 г. 20:34
ВОЗ: Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19 может быть преодолена в 2022 году

Вызванная распространением коронавируса чрезвычайная ситуация в мировом здравоохранении может быть преодолена в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал во вторник директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он принял участие в онлайн-дискуссии Всемирного экономического форума на тему равного доступа к вакцинам.

"Мы никогда не покончим с этим вирусом, который становится частью экосистемы. Но мы можем покончить с чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении", - заявил Райан.

Он напомнил, что режим ЧС в связи со вспышкой коронавируса был объявлен генеральным директором ВОЗ в конце января 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. По его словам, главной проблемой является не коронавирус как таковой, а то, "как общество на него реагирует". В этой связи Райан обратил внимание на неравенство в доступе к вакцинам в мире, которое проявляется "внутри стран, а не только между странами".

Директор программы ВОЗ пояснил, что превращение коронавируса SARS-CoV-2 в эндемический будет означать, что "он здесь навсегда", и это само по себе не является хорошей новостью.

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