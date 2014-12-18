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    ВОЗ: число жертв вируса Эбола достигло 6915 человек

    Число инфицированных возросло до 18603

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, достигло 6915 человек, инфицированных - 18603. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

    Тем временем Генсек ООН Пан Ги Мун сообщил о том, что отправится в страны Западной Африке, которые больше всех пострадали от смертельного заболевания, сообщает Report.

    Кроме того, он собирается посетить Гану, где расположена штаб-квартира Организации по чрезвычайному реагированию на Эболу.

    Пан Ги Мун также планирует посетить зараженные районы и медицинские объекты.

    На данный момент эпидемией охвачены Сьерра-Леоне, Гвинея и Либерия.


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