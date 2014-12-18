ВОЗ: число жертв вируса Эбола достигло 6915 человек

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв болезни, вызванной вирусом Эбола, достигло 6915 человек, инфицированных - 18603. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Тем временем Генсек ООН Пан Ги Мун сообщил о том, что отправится в страны Западной Африке, которые больше всех пострадали от смертельного заболевания, сообщает Report.

Кроме того, он собирается посетить Гану, где расположена штаб-квартира Организации по чрезвычайному реагированию на Эболу.

Пан Ги Мун также планирует посетить зараженные районы и медицинские объекты.

На данный момент эпидемией охвачены Сьерра-Леоне, Гвинея и Либерия.



