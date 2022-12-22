О нас

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн

ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 650 млн.
Здоровье
22 декабря 2022 г. 06:11
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 650 млн.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ поступили сведения о 650 332 899 инфицированных и 6 649 874 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 354 408, летальных исходов - на 895.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 98 525 870. Далее следуют Индия (44 676 330), Франция (37 886 070), Германия (37 088 426) и Бразилия (35 945 063). Летальных исходов больше всего также в США - 1 077 129, вторую строчку занимает Бразилия (692 041), третью - Индия (530 680). Далее следуют Россия (393 166) и Мексика (330 805).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 650 milyonu ötüb

Самое важное

Президенты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии выступили с заявлениями для печати
21 декабря 2022 г. 22:05
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
Васиф Талыбов освобожден от должности председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской АР
21 декабря 2022 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
ФотоПрезиденты Азербайджана и Сербии провели встречу один на один
21 декабря 2022 г. 14:38
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
В Бакинский апелляционный суд будут назначены 12 судей
21 декабря 2022 г. 13:57
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
В апелляционные суды Гянджи, Сумгайыта, Шеки и Ширвана будут назначены новые судьи
21 декабря 2022 г. 13:46
Васиф Талыбов подал в отставку
Васиф Талыбов подал в отставку
21 декабря 2022 г. 13:38
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
Азербайджан подал на Армению в Европейский суд по правам человека 
21 декабря 2022 г. 11:16
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
Лидеры религиозных конфессий в Азербайджане выступили с заявлением в связи с акцией на дороге Ханкенди-Лачын
20 декабря 2022 г. 17:38
Стартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
ФотоСтартовал форум Баку-Шуша руководителей ответственных за диаспору госструктур ОТГ
20 декабря 2022 г. 16:18
На проведение конкурса Восхождение министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
На проведение конкурса "Восхождение" министерству молодежи и спорта выделен один млн манатов
20 декабря 2022 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi