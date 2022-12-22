ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 650 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 650 млн.

Как передает Report , об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В ВОЗ поступили сведения о 650 332 899 инфицированных и 6 649 874 умерших с начала пандемии. Число заразившихся увеличилось за последние сутки на 354 408, летальных исходов - на 895.

Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 98 525 870. Далее следуют Индия (44 676 330), Франция (37 886 070), Германия (37 088 426) и Бразилия (35 945 063). Летальных исходов больше всего также в США - 1 077 129, вторую строчку занимает Бразилия (692 041), третью - Индия (530 680). Далее следуют Россия (393 166) и Мексика (330 805).