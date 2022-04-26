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ВОЗ: Число смертей от COVID-19 снизилось в мире до уровня марта 2020 года

ВОЗ: Число смертей от COVID-19 снизилось в мире до уровня марта 2020 года Число зафиксированных в мире на прошлой неделе летальных исходов от коронавируса достигло самого низкого уровня с марта 2020 года.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 20:59
ВОЗ: Число смертей от COVID-19 снизилось в мире до уровня марта 2020 года

Число зафиксированных в мире на прошлой неделе летальных исходов от коронавируса достигло самого низкого уровня с марта 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Число сообщений о заражениях и смертях продолжает снижаться в мире в целом, что является очень воодушевляющей и хорошей новостью, - отметил он. - На минувшей неделе в ВОЗ поступили сведения лишь о немногим более 15 тыс. смертей - это самый низкий недельный показатель с марта 2020 года".

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