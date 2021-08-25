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ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире стабилизировалось

ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире стабилизировалось Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о стабилизации в мире числа случаев заражения коронавирусом и летальных исходов COVID-19
Здоровье
25 августа 2021 г. 20:32
ВОЗ: число случаев COVID-19 в мире стабилизировалось

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о стабилизации в мире числа случаев заражения коронавирусом и летальных исходов COVID-19.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным ВОЗ, с 16 по 22 августа в мире было зарегистрировано более 4,5 млн случаев инфицирования, при этом умерли более 68 тыс. человек.

"После роста на протяжении почти двух месяцев число случаев COVID-19 и смертей в мире было стабильным на прошлой неделе", — подчеркнул Гебрейесус.

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Версия на азербайджанском языке ÜST: "Koronavirusa yoluxma və ölüm halları azalıb"

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