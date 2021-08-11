ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире может превысить 300 млн

"Число заразившихся коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции".

"Число заразившихся коронавирусом может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он напомнил, что на минувшей неделе число случаев COVID-19, зарегистрированных в мире с начала пандемии, превысило 200 млн, и это случилось "всего через шесть месяцев после того, как миром был пройден уровень в 100 млн".

"При нынешней траектории [распространения вируса] мы можем пройти уровень в 300 млн известных случаев в начале будущего года", - констатировал глава ВОЗ, добавив, что человечество способно изменить эту тенденцию.