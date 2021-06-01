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ВОЗ: Четыре варианта коронавируса вызывают особую обеспокоенность

ВОЗ: Четыре варианта коронавируса вызывают особую обеспокоенность Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре варианта коронавируса, которые вызывают особую обеспокоенность, так как способны распространяться быстрее других.
Здоровье
1 июня 2021 г. 20:43
ВОЗ: Четыре варианта коронавируса вызывают особую обеспокоенность
Мария ван Керкхове

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет четыре варианта коронавируса, которые вызывают особую обеспокоенность, так как способны распространяться быстрее других.

Как передает Report, об этом заявила во вторник на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, отвечая на вопрос о ситуации вокруг разновидности инфекции, обнаруженной во Вьетнаме.

По ее словам, данная разновидность является вариантом, который уже известен ВОЗ.

"В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность, - отметила ван Керкхове. - Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции. Поэтому мы просим все страны не терять бдительность".

"Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей, - добавила эксперт, касаясь разновидности, выявленной во Вьетнаме. - Происходит эволюция, вирус меняется. Но этого стоило ожидать. Вирус будет продолжать меняться. Поэтому мы крайне признательны всем странам за то, что они продолжают эпидемиологический надзор".

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