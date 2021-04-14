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ВОЗ: Британский штамм COVID выявлен в 132 странах

ВОЗ: Британский штамм COVID выявлен в 132 странах Еще в двух странах за последние 14 дней были обнаружены британские штаммы COVID-19
Здоровье
14 апреля 2021 г. 09:39
ВОЗ: Британский штамм COVID выявлен в 132 странах

Еще в двух странах за последние 14 дней были обнаружены британские штаммы COVID-19. Общее число государств, на территории которых зафиксирован штамм VOC 202012/01 достигло 132. Как сообщает Report, об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

Кроме того, южноафриканский штамм коронавируса также выявили еще в двух странах за последние две недели, общее число поднялось до 82 государств.

За аналогичный период распространение мутации P.1, которая ранее была зафиксирована в Японии и Бразилии, увеличилось на семь стран до 52 государств.

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