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ВОЗ: Большое количество рабочих часов повышает риск смерти

ВОЗ: Большое количество рабочих часов повышает риск смерти Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более ведет к росту риска инсульта на 35% и смерти от ишемической болезни сердца на 17%
Здоровье
17 мая 2021 г. 04:01
ВОЗ: Большое количество рабочих часов повышает риск смерти

Увеличение продолжительности рабочей недели до 55 часов и более ведет к росту риска инсульта на 35% и смерти от ишемической болезни сердца на 17%.

Как передает Report, эти данные приведены в опубликованном в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации (МОТ).

"Согласно исследованию, работа в течение 55 часов и более в неделю ассоциируется с ростом на 35%, по оценкам, риска инсульта и на 17% риска смерти от ишемической болезни сердца, в сравнении с рабочей неделей в 35-40 часов", - отметили эксперты. В докладе говорится, что в 2016 году 398 тыс. человек умерли от инсульта и 347 тыс. от болезни сердца, "потому что работали не менее 55 часов в неделю".

С 2000 по 2016 год года смертность от инсульта, связанная с чрезмерной продолжительностью работы, выросла 19%, а от болезни сердца - на 42%. Особенно сильно переработка сказывается на здоровье мужчин, на которых приходится 72% всех смертей. При этом число людей, которые чрезмерно много работают, "растет и составляет сейчас 9% населения мира".

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