ВОЗ: Более 721 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152,53 млн, увеличившись за сутки более чем на 721 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 152,53 млн, увеличившись за сутки более чем на 721 тыс.

Как сообщает Report, cогласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов возросло более чем на 11,7 тыс., превысив 3,19 млн.

3 мая в ВОЗ поступили сведения о 152 534 452 инфицированных и 3 198 528 умерших. Число заразившихся увеличилось на 721 896, летальных исходов - на 11 711.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения об инфицированных и умерших, предоставляемые государствами.

Более 53% случаев заражения за минувшие сутки пришлось на регион Юго-Восточной Азии, в который ВОЗ включает также Индию (385 537), на втором месте - Северная и Южная Америка (182 368), на третьем - Европа (88 955).