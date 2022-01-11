ВОЗ: Более 50% населения Европы заразится "омикроном" в ближайшие недели

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что при текущих темпах более 50% населения Европейского региона будет инфицировано "омикрон" - штаммом в ближайшие 6-8 недель.

Институт показателей и оценки здоровья (IHME) прогнозирует, что при текущих темпах более 50% населения Европейского региона будет инфицировано "омикрон" - штаммом COVID-19 в ближайшие 6-8 недель.

Как передает Report, об этом на брифинге сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

“В настоящее время 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии сообщили о случаях заболевания омикроном. Он быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и в настоящее время распространяется на Балканах”, - сказал он, отметив, что, согласно данным, собранным в последние недели, омикрон обладает повышенной контагиозностью.

“В первую неделю 2022 года в европейском регионе было зарегистрировано более 7 миллионов новых случаев заболевания COVID-19, что означает рост более чем в 2 раза за двухнедельный период. По состоянию на 10 января 26 стран сообщают, что более 1% их населения заражается COVID-19 каждую неделю”, - отметил Клюге.