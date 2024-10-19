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ВОЗ: Более 47 тыс. человек заболели холерой в сентябре

ВОЗ: Более 47 тыс. человек заболели холерой в сентябре Более 47 тыс. человек заболели холерой в сентябре текущего года, более 580 умерли.
Здоровье
19 октября 2024 г. 06:35
ВОЗ: Более 47 тыс. человек заболели холерой в сентябре

Более 47 тыс. человек заболели холерой в сентябре текущего года, более 580 умерли.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Новые вспышки болезни за отчетный период были зафиксированы в Нигере и Таиланде.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в сентябре "из 14 стран, территорий и областей в трех регионах ВОЗ поступили сообщения о 47 234 случаях холеры" и о 583 летальных исходах. По сравнению с августом в этом месяце было выявлено на 15% меньше случаев заражения, однако смертность выросла 89%. В Афганистане в августе заболели 17 856 человек, Судане - 15 047, Пакистане - 5 521, Нигерии - 3 615, Йемене - 2 706.

С 1 января по 29 сентября в мире было выявлено 439 724 заболевших холерой и 3 432 случая смерти от этой болезни. Особенно высокая заболеваемость отмечена в регионе Восточного Средиземноморья и Африке. В Афганистане с начала года зарегистрировано более 140 тыс. заболевших, в Пакистане - более 60 тыс., Йемене - более 36 тыс., Демократической Республике Конго - более 25 тыс., Эфиопии - почти 24 тыс.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay dünyada 47 mindən artıq insan vəbaya yoluxub

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