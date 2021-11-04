ВОЗ: Более 40 стран столкнутся с нехваткой коек в больницах

Без вакцинации и соблюдения мер эпидемиологической безопасности к февралю 2022 года в Европе от COVID-19 могут умереть полумиллиона жителей европейского региона.

Без вакцинации и соблюдения мер эпидемиологической безопасности к февралю 2022 года в Европе от COVID-19 могут умереть полумиллиона жителей европейского региона.

Как передает Report, об этом заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"В настоящее время 75% летальных случаев отмечается у людей в возрасте 65 лет и старше. По данным надежных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19", - сказал представитель ВОЗ.

При этом, по его словам, 43 страны региона столкнутся с нехваткой коек в больницах. Клюге отметил, что 95-процентный охват населения медицинскими масками может помочь "спасти 188 тысяч человек или полмиллиона тех, кто мог бы погибнуть от вируса к февралю следующего года".

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что организацию беспокоит ситуация в регионе. Так, за последние недели в 57 европейских государствах на 55% выросло количество случаев заражений во всех возрастных группах. Он пояснил, что новые случае связаны с "дельта"-штаммом коронавируса.

Поэтому ВОЗ поддержала решение 23 стран ужесточить меры борьбы с распространением коронавируса, а действия семи государств, снявших ограничения, вызвало у организации беспокойство.