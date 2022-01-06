О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю

ВОЗ: Более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю Уровень заражений COVID-19 в мире за две недели увеличился на 71%.
Здоровье
6 января 2022 г. 19:24
ВОЗ: Более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю

Уровень заражений COVID-19 в мире за две недели увеличился на 71%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом организация опасается, что более 100 стран не смогут достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю 2022 года, заявил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели", - отметил он.

В одних странах, обратил внимание глава ВОЗ, люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других странах еще не вакцинированы медработники.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ÜST: Dünyada son iki həftə ərzində koronavirusa yoluxanların sayı artıb

Другие новости из категории

ВОЗ: Маловероятно, что омикрон станет последним вариантом коронавируса
ВОЗ: Маловероятно, что "омикрон" станет последним вариантом коронавируса
6 января 2022 г. 20:34
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 33 тыс. человек
В Азербайджане за сутки от коронавируса вакцинированы более 33 тыс. человек
6 января 2022 г. 17:46
В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено еще 584 случая заражения коронавирусом
6 января 2022 г. 17:45
Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей
Педиатр объяснила причины массового распространения вируса среди детей
6 января 2022 г. 14:44
ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX
ЕС предоставил бедным странам 380 млн доз вакцин через программу COVAX
6 января 2022 г. 13:27
Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого
Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого
6 января 2022 г. 12:37
В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек
В мире число заразившихся коронавирусом составило 297,8 млн человек
6 января 2022 г. 11:39
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19
Более 290 млн человек в мире заразились COVID-19
6 января 2022 г. 05:13
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
В Азербайджане бустерной дозой привились более 1,5 млн человек
5 января 2022 г. 16:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi