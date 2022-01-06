ВОЗ: Более 100 стран могут не достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю

Уровень заражений COVID-19 в мире за две недели увеличился на 71%.

Уровень заражений COVID-19 в мире за две недели увеличился на 71%.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом организация опасается, что более 100 стран не смогут достичь цели по вакцинации 70% населения к июлю 2022 года, заявил на брифинге глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

"С нынешними темпами вакцинации 109 стран не смогут достичь данной цели", - отметил он.

В одних странах, обратил внимание глава ВОЗ, люди уже получают четвертую прививку, тогда как в других странах еще не вакцинированы медработники.