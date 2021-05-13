ВОЗ: Богатейшие страны располагают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства - 83%.

Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства - 83%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные озвучил в четверг в Женеве на Глобальном форуме исследований и инноваций генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Самые богатые страны получили 83% вакцин. В то же время государства со средним и низким уровнем доходов получили только 17%, несмотря на то что именно в них проживает больше половины населения Земли", - сказал он.

Как подчеркнул гендиректор, ВОЗ "делает все возможное, чтобы решить проблему неравенства в рамках механизма COVAX и других глобальных инициатив".