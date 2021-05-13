О нас
Report Georgia
Аудио новости

ВОЗ: Богатейшие страны располагают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

ВОЗ: Богатейшие страны располагают 83% мирового объема вакцин от COVID-19 Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства - 83%.
Здоровье
13 мая 2021 г. 16:58
ВОЗ: Богатейшие страны располагают 83% мирового объема вакцин от COVID-19

Страны с низкими и средними доходами, в которых проживает более половины населения Земли, располагают только 17% вакцин от коронавируса, а богатейшие государства - 83%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные озвучил в четверг в Женеве на Глобальном форуме исследований и инноваций генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Самые богатые страны получили 83% вакцин. В то же время государства со средним и низким уровнем доходов получили только 17%, несмотря на то что именно в них проживает больше половины населения Земли", - сказал он.

Как подчеркнул гендиректор, ВОЗ "делает все возможное, чтобы решить проблему неравенства в рамках механизма COVAX и других глобальных инициатив".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке DST: Koronavirusa qarşı dərmanların böyük əksəriyyəti zəngin ölkələrin əlindədir

Новости партнеров

Самое важное

Музыкальный фестиваль Харыбюльбюль в Шуше продолжается гала-концертом
Музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль" в Шуше продолжается гала-концертом
13 мая 2021 г. 13:37
Скончался генерал-полковник в отставке
Скончался генерал-полковник в отставке
13 мая 2021 г. 13:25
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
В Азербайджане обсуждают открытие мечетей
13 мая 2021 г. 12:37
В Шуше совершен праздничный намаз
В Шуше совершен праздничный намаз
13 мая 2021 г. 09:46
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль
Президент Азербайджана едет в Шушу для участия в фестивале ”Хары Бюльбюль"
12 мая 2021 г. 11:21
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
Завтра в Шуше будет совершен праздничный намаз
12 мая 2021 г. 10:55
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер
11 мая 2021 г. 13:05
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан
11 мая 2021 г. 12:30
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
Лавров подверг критике Армению: Неконструктивная, недоброжелательная риторика не помогает делу
11 мая 2021 г. 02:24
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
Президент: Заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны, в первую очередь, для армян
11 мая 2021 г. 01:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi