ВОЗ: Бессимптомная передача коронавируса очень редка

"Бессимптомная передача COVID-19 встречается крайне редко. Исходя из имеющихся у нас данных, кажется маловероятным, чтобы бессимптомный носитель передал инфекцию кому-то еще". Как сообщает Report cо ссылкой на Bloomberg, об этом заявила технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове во время медиабрифинга.

"У нас есть ряд отчетов из других стран. Там следят за бессимптомными носителями, за их контактами, и не обнаруживают дальнейшей передачи. Это происходит очень редко", отметила В. Керкхове.

Однако, по ее словам, к бессимптомным случаям часто ошибочно относят случаи COVID-19 с легким течением, а также с нетипичными или еще не проявившимися симптомами. Бессимптомное течение заболевания подразумевает отсутствие симптомов на протяжении всей болезни.

Для подтверждения роли так называемых бессимптомных и предсимптомных случаев в распространении заболевания необходимы дополнительные исследования, отметила представитель ВОЗ. Но если это окажется правильным, это может оказать серьезное влияние на то, как представители здравоохранения и правительств подходят к борьбе с пандемией. Неопределенность в отношении поведения этого вируса препятствует усилиям стран по восстановлению своих экономик.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.