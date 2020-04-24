ВОЗ: Азербайджану необходим поэтапный выход из карантина

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"Когда коронавирус достиг пика, в Азербайджане тоже был введен карантинный режим. Профилактика инфекционных заболеваний проводится в различных направлениях".

Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на онлайн-брифинге.

По ее словам, еще не изобретена в мире ни вакцина, ни лекарство для лечения этой инфекции: "Поэтому было важно изолировать людей и предотвратить заражение. Введение карантинного режима служило именно этому, и сегодня мы видим результат этого решения".

Представитель ВОЗ отметила, что Азербайджан должен поэтапно выполнить процесс выхода из карантинного режима.