ВОЗ: Азербайджану необходим поэтапный выход из карантина

"Когда коронавирус достиг пика, в Азербайджане тоже был введен карантинный режим. Профилактика инфекционных заболеваний проводится в различных направлениях".
Как сообщает Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на онлайн-брифинге.
По ее словам, еще не изобретена в мире ни вакцина, ни лекарство для лечения этой инфекции: "Поэтому было важно изолировать людей и предотвратить заражение. Введение карантинного режима служило именно этому, и сегодня мы видим результат этого решения".
Представитель ВОЗ отметила, что Азербайджан должен поэтапно выполнить процесс выхода из карантинного режима.