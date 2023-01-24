О нас

ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров

ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров Пять миллиардов человек во всем мире подвержены повышенному риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров.
Здоровье
24 января 2023 г. 11:46
ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров

Пять миллиардов человек во всем мире подвержены повышенному риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечено, что потребление трансжиров ежегодно становится причиной до 500 тыс. случаев смерти от ишемической болезни сердца.

В 9 из 16 стран фиксируется самая высокая смертность от ишемической болезни сердца, вызванной потреблением трансжиров. Это Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал, Пакистан и Корея.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке WHO: Azerbaijan is among countries unprotected from trans fat
Версия на азербайджанском языке ÜST: "Azərbaycan trans yağlardan müdafiə olunmayan ölkələr siyahısındadır"

Самое важное

МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
МИД: Мины - тяжелое наследие кампании Армении по предотвращению возвращения вынужденных переселенцев
24 января 2023 г. 11:34
Председатель: Разработка Концепции возвращения в Западный Азербайджан близится к завершению
Председатель: Разработка "Концепции возвращения в Западный Азербайджан" близится к завершению
24 января 2023 г. 11:25
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
МИД Азербайджана прокомментировал создание Советом ЕС миссии в Армении
24 января 2023 г. 09:38
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
Блинкен: США поддерживают переговоры по мирному договору между Арменией и Азербайджаном
23 января 2023 г. 23:36
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией должен охватывать только нормализацию двусторонних отношений
23 января 2023 г. 23:31
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
Президент: С 12 декабря обеспечен проезд по дороге Лачын-Ханкенди около 980 транспортных средств
23 января 2023 г. 23:18
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил президенту Ильхаму Алиеву
23 января 2023 г. 23:08
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
Утверждена Госпрограмма по национальной системе стандартизации на два года
23 января 2023 г. 20:43
На дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
ФотоНа дороге Ханкенди-Лачын созданы условия для проезда автомобилей МККК
23 января 2023 г. 15:14
В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
ФотоВ Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции
23 января 2023 г. 12:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi