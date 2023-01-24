ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров

Пять миллиардов человек во всем мире подвержены повышенному риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечено, что потребление трансжиров ежегодно становится причиной до 500 тыс. случаев смерти от ишемической болезни сердца.
В 9 из 16 стран фиксируется самая высокая смертность от ишемической болезни сердца, вызванной потреблением трансжиров. Это Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал, Пакистан и Корея.