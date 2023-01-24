ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров

ВОЗ: Азербайджан находится в списке стран, где все еще разрешено использование трансжиров

Пять миллиардов человек во всем мире подвержены повышенному риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров.

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Пять миллиардов человек во всем мире подвержены повышенному риску смерти от сердечно-сосудистых заболеваний из-за потребления трансжиров. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечено, что потребление трансжиров ежегодно становится причиной до 500 тыс. случаев смерти от ишемической болезни сердца. В 9 из 16 стран фиксируется самая высокая смертность от ишемической болезни сердца, вызванной потреблением трансжиров. Это Австралия, Азербайджан, Бутан, Эквадор, Египет, Иран, Непал, Пакистан и Корея. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на английском языке WHO: Azerbaijan is among countries unprotected from trans fat