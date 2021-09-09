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ВОЗ: Богатым странам следует поделиться вакциной от коронавируса с Африкой

ВОЗ: Богатым странам следует поделиться вакциной от коронавируса с Африкой Богатым странам следует поделиться вакциной от коронавируса с Африкой, в которой она очень нуждается.
Здоровье
9 сентября 2021 г. 20:28
ВОЗ: Богатым странам следует поделиться вакциной от коронавируса с Африкой

Богатые страны имеют запасы вакцины от коронавируса, которые значительно превосходят потребности их населения, им следует поделиться вакциной с Африкой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг глава африканского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Матшидисо Моэти на брифинге, посвященном ситуации с COVID-19 на континенте.

"Мы призываем предоставлять вакцину через механизм COVAX, который разработан для государств с низкими доходами. Африке сейчас необходимо наверстать упущенное в вакцинации", - сказала Моэти.

В свою очередь директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг заявил в ходе брифинга, что индустриально развитым странам не следует накапливать вакцину для третьей дозы прививки. "Вакцину, планируемую для третьего укола, необходимо направить в Африку, так как планы относительно третьей по счету прививки затрудняют достижение цели по первичной вакцинации на континенте 70% населения. Для достижения этого уровня Африке сейчас необходимо 1,6 млрд доз вакцины", - указал он.

Нкенгасонг сообщил, что на текущий день вакцинировано только 3% населения Африки. Всего на континент поступило 145,4 млн доз вакцины от COVID-19, из них 75% уже использованы.

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