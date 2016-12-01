ВОЗ: 14 млн человек не знают, что заражены ВИЧ-инфекцией

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Около 40% людей в мире, то есть около 14 млн. человек, являющихся носителями ВИЧ-инфекции, не знают о том, что они заражены.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно информации, причиной этому является то, что они не проходят обследование на наличие вируса.

В докладе отмечается, что наблюдается опоздания в выявлении лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией, и привлечении их к лечению: "В настоящее время в мире ВИЧ инфекцией заражены около 37 млн. человек. 18 млн. получают противовирусное лечение. Однако уровень проведения обследований в Восточной Европе, Восточно-средиземноморском регионе и в Западной и Центральной Африке очень низкий".

В докладе ВОЗ говорится, что в прошлом году в мире 1.1 млн. человек умерли из-за ВИЧ, у 2 млн. впервые диагностирован факт заражения.

Отметим, что 1 декабря является Всемирным днем борьбы со СПИД-ом.