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ВОЗ: 116 стран мира отстают от графика вакцинации

ВОЗ: 116 стран мира отстают от графика вакцинации 116 стран мира отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели - охватить прививками от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года.
Здоровье
14 февраля 2022 г. 20:58
ВОЗ: 116 стран мира отстают от графика вакцинации

116 стран мира отстают от графика вакцинации, позволяющего достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели - охватить прививками от коронавируса не менее 70% населения в каждом государстве к середине 2022 года.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в некоторых странах широкий охват населения вакцинацией в сочетании с менее тяжелым протеканием болезни при заражении омикрон-штаммом коронавируса, чем при инфицировании другими штаммами, "является движущей силой для ложного нарратива, что пандемия закончилась". В то же время "низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования в других странах создают идеальные условия для появления новых вариантов коронавируса".

По словам Гебрейесуса, человечество способно "взять пандемию под контроль в этом году", однако оно сталкивается с "растущим риском" упустить эту возможность.

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