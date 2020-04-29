Воспитавшие 30 детей супруги умерли от коронавируса - ФОТО

Хефин Уильямс и Вэлери Уильямс https://report.az/storage/news/2de65a2bc82bf9f46a1c8bec3859703f/78a956f9-a593-4b93-98a0-645d2e7924c4_292.jpg

Пожилые супруги из британского города Уоррингтон, графство Чешир, воспитавшие 30 детей, скончались от коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщает издание Manchester Evening News.

80-летний Хефин Уильямс (Hefin Williams) 22 года работал в аэропорту Манчестера, а на пенсии стал волонтером в местной больнице. Его 74-летняя жена Вэлери Уильямс (Valerie Williams) всю жизнь занималась уходом за престарелыми и вышла на пенсию лишь год назад. У них было 26 приемных детей и четыре родных ребенка.

В начале марта Вэлери заразилась коронавирусом. 12 марта у нее проявились первые симптомы: сухой кашель, мышечные боли, высокая температура. 21 марта ее госпитализировали в тяжелом состоянии и на следующий день подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Хефин остался дома и соблюдал режим самоизоляции. Через неделю он также попал в больницу и спустя два дня скончался в реанимации. Вэлери умерла через день после похорон мужа.

По последним данным, 28 апреля в мире выявлено 3,09 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 213,3 тысячи человек, 938,3 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 157,1 тысячи случаев заражения, погибли 21,1 тысячи человек.