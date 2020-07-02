Восемь сотрудников CBC заразились коронавирусом

8 сотрудников CBC заразились коронавирусом

В рамках мероприятий по борьбе с пандемией COVID-19 по инициативе генерального директора телеканала CBC Вугара Халилова сотрудники CBC TV прошли плановое тестирование на коронавирус в одной из известных клиник.

Об этом Report сообщили в CBC.

Было отмечено, что среди 200 сотрудников компании результаты 8-х оказались положительными.

"Состояние всех этих сотрудников удовлетворительное, и они были отправлены домой в соответствии с имеющимися инструкциями в рамках мер по борьбе с коронавирусом. Руководство CBC TV будет контролировать состояние здоровья этих людей. Результат анализа негативен и у генерального директора компании Вугара Халилова, он находится на рабочем месте. Другие сотрудники CBC TV также продолжают свою деятельность. В вещании телеканала нет никаких изменений. В качестве профилактической меры сотрудники телеканала на следующей неделе планируют пройти повторный тестовый анализ на коронавирус", - говорится в сообщении.