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Report Georgia

Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025

Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025 Если иммунитет к коронавирусу сохраняется менее года, то можно ожидать, что волны заболеваемости будут повторяться ежегодно вплоть до 2025 года.
Здоровье
16 августа 2020 г. 05:37
Волны заболеваемости COVID-19 могут повторяться ежегодно до 2025

Если иммунитет к коронавирусу сохраняется менее года, то можно ожидать, что волны заболеваемости будут повторяться ежегодно вплоть до 2025 года.

Как передает Report, таков прогноз ученых, который был опубликован в журнале Nature.

COVID-19 здесь и он никуда не денется, и будущее зависит от многих неизвестных, в том числе от того, выработают ли люди стойкий иммунитет к вирусу, влияет ли сезонность на распространение вируса и, что наиболее важно - многое зависит от решений, сделанных правительствами и отдельными лицами.

Если иммунитет против вируса сохраняется менее чем год, как в случае других циркулирующих коронавирусов, то можно ожидать, что волны заболеваемости будут продолжаться ежегодно до 2025 года или даже в дальнейшем.

Развитие пандемии в следующем году и в дальнейшем зависит от доступности вакцины и того, как долго иммунная система будет защищать организм после случая выздоровления или вакцинации.

Об устойчивости антител сейчас есть разные данные и предположения, в то же время производство антител является не единственной формой защиты иммунной системы; клетки B и T защищают организм и в случае повторного соприкосновения с вирусом, но об их роли в противостоянии SARS-CoV-2 пока известно мало.

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