​Военные врачи Азербайджана провели обсуждения, связанные с вирусом Эбола

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ На факультете военной медицины Азербайджанского медицинского университета прошла научная конференция на тему "Вирус эбола - самый беспощадный вирус в истории человечества".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, конференцию с участием педагогов, резидентов и студентов факультета открыл главный хирург Вооруженных сил, полковник медицинской службы Фамиль Бабаев, который проинформировал об актуальности обсуждаемых вопросов.

Он выступил с докладом о географии распространения вируса, проблемах, к которым он приводит, и профилактических мероприятиях по предотвращению распространения болезни в Азербайджане.

Затем были выслушаны доклады главного инфекциониста Вооруженных сил, полковника медицинской службы Азера Нагиева "Геморрагические температуры вирусной этиологии", полковника-лейтенанта медицинской службы Азада Мамедова "Заболевания, производные от вируса Эбола" и полковника-лейтенанта медицинской службы Фархада Мейбелиева "Противоэпидемические мероприятия при контагиозных геморрагических температурах".