​Военные врачи Азербайджана провели обсуждения, связанные с вирусом Эбола

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, конференцию с участием педагогов, резидентов и студентов факультета открыл главный хирург Вооруженных сил, полковник медицинской службы Фамиль Бабаев, который проинформировал об актуальности обсуждаемых вопросов.
Он выступил с докладом о географии распространения вируса, проблемах, к которым он приводит, и профилактических мероприятиях по предотвращению распространения болезни в Азербайджане.
Затем были выслушаны доклады главного инфекциониста Вооруженных сил, полковника медицинской службы Азера Нагиева "Геморрагические температуры вирусной этиологии", полковника-лейтенанта медицинской службы Азада Мамедова "Заболевания, производные от вируса Эбола" и полковника-лейтенанта медицинской службы Фархада Мейбелиева "Противоэпидемические мероприятия при контагиозных геморрагических температурах".
News DepartmentАвтор новости
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