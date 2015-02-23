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    ​Во время снежной погоды в Баку случаи обращения в "Скорую медицинскую помощь" участились

    Сведений о падении на дорогах нет

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ / На "Станцию скорой и неотложной помощи города Баку" в субботу было около 1700-1800, а в воскресенье более 1900 вызовов. Это означает то, что в воскресенье обрашений в "Скорую медицинскую помощь" было больше, чем в предыдущие дни. Об этом Report сообщил заместитель главного врача Станции Октай Шахмалыев.

    По его словам, вызовы в основном были связаны с проблемами сердечно-сосудистой системы. О.Шахмалыев отметил, что пока сведений о падении на обледеневших дорогах нет, в связи с этим обычно бывает на 1-2 человека больше, чем в обычные дни.

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