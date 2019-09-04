Минздрав сделал заявление о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате пожара в Баку

Министерство здравоохранения сделало заявление о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате пожара в жилом здании в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, проживающий в указанном доме Сабир Хубанов на собственном автомобиле доставил сына Анара Хубанова в ожоговое отделение больницы №5.

С учетом того, что оба получили легкие травмы, после оказания первой помощи их выписали на амбулаторное лечение: "Сегодня супруга Сабира Хубанова Зибейда Хубанова обратилась в больницу №5. В больнице заявили, что женщину поместили в палату и ее лечение продолжается. С учетом того, что Хубановы сами обратились в больницу, в информации бригады скорой медицинской помощи их имена не отмечены".