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Минздрав сделал заявление о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате пожара в Баку

Во время пожара в жилом здании в Баку пострадали 3 человека

Министерство здравоохранения сделало заявление о состоянии здоровья лиц, пострадавших в результате пожара в жилом здании в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в министерстве, проживающий в указанном доме Сабир Хубанов на собственном автомобиле доставил сына Анара Хубанова в ожоговое отделение больницы №5. 

С учетом того, что оба получили легкие травмы, после оказания первой помощи их выписали на амбулаторное лечение: "Сегодня супруга Сабира Хубанова Зибейда Хубанова обратилась в больницу №5. В больнице заявили, что женщину поместили в палату и ее лечение продолжается. С учетом того, что Хубановы сами обратились в больницу, в информации бригады скорой медицинской помощи их имена не отмечены".  

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