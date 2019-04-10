Минздрав: Во время пожара в общежитии 8 человек обратились за скорой медпомощью

Во время пожара, произошедшего в корпусе больницы "Азерсутикинти" на проспекте Бабека в Низаминском районе Баку, в целом 8 человек обратились за медпомощью.

Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что на месте была оказана помощь двум мужчинам, трем женщинам и одному ребенку: "Один мужчина бросился с высоты. Пострадавший был помещен в травматологическое отделение Городской клинической больницы №3. Ему поставлен диагноз ушиб различных частей тела. Сейчас его состояние среднетяжелое. Один человек был доставлен в токсикологическое отделение Клинического медцентра №1, ему оказана медицинская помощь и сейчас его состояние удовлетворительное".