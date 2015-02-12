​Во время первых Европейских игр будут нести дежурство бригады скорой помощи

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ При проведении первых Европейских игр в отелях, где будут оставаться гости, олимпийском городке и местах массовых мероприятий в Азербайджане предусмотрено дежурство бригад скорой помощи. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства здравоохранения.

Для оказания высококвалифицированной неотложной медицинской помощи гостям и гражданам Азербайджана в ближайшее время планируется сдать в эксплуатацию автомобили скорой медицинской помощи (СМП) марки Mercedes, оснащенные оборудованием, отвечающим международным стандартам.

Согласно требованиям Организационного комитета Европейских игр, весь медицинский персонал должен пройти специальное обучение (BLS - Basik Life Support/Основы базовой реанимации и ACLS - Advansed Cardiac Life Support/Усовершенствованная кардиореанимация), обладать навыками и умениями, принятыми в ведущих странах мира и отвечающими международным стандартам. С этой целью при поддержке министерства здравоохранения представительство Американской кардиологической ассоциации (American Heart Assosiation - AHA), известной организацией тренингов и разработкой протоколов, организовало в Бакинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи (БГССНМП) специальные тренинги и курс обучения по оказанию неотложной медицинской помощи, отвечающей мировым стандартам.

К тренингам привлечены около 400 сотрудников скорой помощи, которым будут выданы международные сертификаты AHA.

Наряду с этим, для врачей скорой помощи организованы курсы английского языка.