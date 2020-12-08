Во время испытаний вакцины от COVID-19 умерли 6 добровольцев

Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев.

Во время испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech умерли шесть добровольцев.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

"За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинируемой группе, четыре - в группе плацебо)", - говорится в документе, подготовленном к заседанию FDA.

Один из получивших вакцину мужчина, страдающий от атеросклероза и ожирения, умер через три дня после получения первой дозы препарата. У другого испытуемого через 60 дней после введения второй дозы остановилось сердце, еще через три дня он скончался.

В группе людей, получивших плацебо, два человека умерли от инфаркта и инсульта. Причины смерти еще двух людей устанавливаются.