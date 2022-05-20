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Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс. Об этом сообщило в четверг Управление здравоохранения Франции.
Здоровье
20 мая 2022 г. 02:12
Во Франции выявили первый случай заражения человека оспой обезьян

Случай заражения человека оспой обезьян выявлен в парижском регионе Иль-де-Франс.

Как передает Report, об этом сообщило Управление здравоохранения Франции.

При этом специалисты не раскрывают личность пациента и обстоятельства заражения. Ведомство отмечает, что у больного сильный жар.

Французские медики просят всех, кто подозревает, что мог заразиться, самоизолироваться.

Весной в Европе было зарегистрировано необычно большое количество случаев заражения людей оспой обезьян: более 40 инфицированных в Испании и Португалии. Недавно случаи были выявлены в Великобритании и США. Инфекция не считается высококонтагиозной, так как для ее передачи требуется тесный контакт.

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Версия на азербайджанском языке Fransada “meymun çiçəyi” xəstəliyinə ilk yoluxma qeydə alınıb

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