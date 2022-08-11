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Во Франции выявили 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян

Во Франции выявили 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян Более 2,6 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян зафиксировано во Франции с начала вспышки заболевания.
Здоровье
11 августа 2022 г. 00:44
Во Франции выявили 2,6 тыс. случаев заражения людей оспой обезьян

Более 2,6 тысячи случаев заражения людей оспой обезьян зафиксировано во Франции с начала вспышки заболевания.

Как передает Report ссылкой на местные СМИ, за неделю во Франции выявили 362 случая этой инфекции.

Отмечается, что 99% подтвержденных случаев оспы обезьян выявлено у взрослых мужчин.

Между тем, во Франции также продолжает распространяться коронавирус COVID-19. За последние 24 часа 812 человек госпитализированы с COVID-19, 87 человек скончались. Накануне от коронавируса во Франции умерли 66 человек.

В прошлом месяце Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах.

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Версия на азербайджанском языке Fransada meymunçiçəyinə minlərlə yoluxma aşkarlanıb

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