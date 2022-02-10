Во Франции умер открывший ВИЧ нобелевский лауреат

Известный французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), умер во Франции.

Известный французский ученый Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию за открытие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), умер во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета "Либерасьон".

По ее данным, 89-летний ученый умер в американском госпитале, расположенном в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен, 8 февраля в присутствии родственников. Причина смерти не уточняется. Информацию подтвердили в четверг в мэрии коммуны, а также несколько представителей научного мира, в том числе известный во Франции врач-инфекционист Дидье Рауль.

Монтанье получил в 2008 году Нобелевскую премию за открытие ВИЧ вместе с вирусологом Франсуазой Барре-Синусси в 1983 году. Третьим лауреатом премии, разделившим ее с двумя французами в том году, стал немецкий вирусолог Харальд цур Хаузен, открывший папилломавирусы, вызывающие рак шейки матки.

Несмотря на свои достижения в научной сфере, Монтанье после получения премии неоднократно выступал с высказываниями, вызывавшими негативную реакцию в научном сообществе. Так, в 2009 году он утверждал, что крепкий иммунитет может побороть ВИЧ за несколько недель, особенно в сочетании с хорошей диетой. Также он утверждал, что расстройства аутистического спектра имеют бактериальное происхождение и могут лечиться антибиотиками. С 2017 года неоднократно выступал с заявлениями о вреде вакцинации, а в период пандемии коронавируса был замечен на манифестациях противников вакцинации, где заявлял о смертельной опасности нынешних прививок от COVID-19.