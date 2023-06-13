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Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии

Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии На юге Франции близ Тулона 15-летний школьник после удара молнии был экстренно госпитализирован.
Здоровье
13 июня 2023 г. 05:46
Во Франции школьник попал в больницу после удара молнии

На юге Франции близ Тулона 15-летний школьник после удара молнии был экстренно госпитализирован.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFM, инцидент произошел в понедельник вечером, когда школьник ждал автобус на остановке, возвращаясь домой с занятий. Предположительно, молния ударила в стоявший поблизости 10-метровый кипарис.

Свидетели происшествия оказали первую помощь юноше, у которого после удара молнии произошла остановка сердца. На место оперативно прибыли находившиеся поблизости спасатели, они также вызвали вертолет для срочной эвакуации пострадавшего. По предварительным данным, сейчас его жизни ничто не угрожает.

По данным французского сообщества "Метео и климат", за последние 10 лет в 20 странах Европы зафиксировано 215 инцидентов, при которых от удара молнии страдали люди (56 - во Франции). Лишь в пятой части случаев инциденты были связаны с выполнением профессиональных обязанностей. В общей сложности в результате этих ударов погибли 83 человека, еще 971 пострадал.

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